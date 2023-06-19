Попова Ирина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2013
Рождение ребёнка
18.01.2016
(или 18.01.2017) не знаю точно
Рождение ребёнка
30.10.2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно