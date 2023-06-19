Попова Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
18.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Леонидович

(или 18.01.2017) не знаю точно
Рождение ребёнка
30.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир Леонидович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Леонидович