Стоянова (Попкова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоянова (Попкова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Ткуарчал, Ткуарчалский район

Дата рождения

31.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1957

Отец: Клецков Владимир

Мать: Попкова Мавра Лукьяновна (Луковна)

Ткуарчал, Ткуарчалский район
Рождение ребёнка
10.08.1988

Дочь: Арнаутова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
12.04.1990

Дочь: Стоянова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1998

Сын: Стоянов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стоянов Виктор Михайлович

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