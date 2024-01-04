Стоянова (Попкова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.01.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1957
Отец: Клецков Владимир
Рождение ребёнка
10.08.1988
Дочь: Арнаутова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
12.04.1990
Дочь: Стоянова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1998
Сын: Стоянов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Стоянов Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно