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Пискун Александр Эмильянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пискунов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипенко Нина Александровна

Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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