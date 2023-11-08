Пискун Александр Эмильянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пискунов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипенко Нина Александровна
Мать ребёнка: Пискунова - Бондаренко Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно