Титов Ануфрий Ведениктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Ануфрий Ведениктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Титов Кирилл Ануфриевич

Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Титов Алексей Ануфриевич

Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Титов Матвей Ануфриевич

Мать ребёнка: Титова Ирина Константиновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Титов Иван Ануфриевич

Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Ирина Константиновна

Смерть
Неизвестно