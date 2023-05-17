Титов Ануфрий Ведениктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Титова Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ксенья Леонтьевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно