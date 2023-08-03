Макмак Михаил (Мина) Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Макмак Любовь Захаровна
Бракосочетание
После 1892
Жена: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Макмак Христофор Михайлович
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Макмак Иван Михайлович (Минович)
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макмак Любовь Захаровна
Смерть
1919