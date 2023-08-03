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Макмак Михаил (Мина) Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Макмак Христофор Васильевич

Мать: Макмак Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Макмак Иван Михайлович

Мать ребёнка: Макмак Любовь Захаровна

Бракосочетание
После 1892

Жена: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Илья Михайлович

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Макмак Христофор Михайлович

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макмак Иван Михайлович (Минович)

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Любовь Захаровна

Смерть
1919
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