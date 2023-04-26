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Любомудров Петр Андреевич

Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Любомудров Андрей

Мать: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Любомудров Ст. 58 Виктор Петрович

Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Серафима Петровна

Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ираида Петровна

Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно