Любомудров Петр Андреевич
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Любомудров Андрей
Мать: ?
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Любомудров Ст. 58 Виктор Петрович
Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Серафима Петровна
Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ираида Петровна
Мать ребёнка: Любомудрова Клавдия Агеева
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно