Udel (Juttra) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udel (Juttra) Mari

Место рождения

Haaslava

Дата рождения

08.08.1835

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1835

Отец: Juttra Jaak

Мать: Juttra Ann

Haaslava