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Udel (Juttra) Mari
Udel (Juttra) Mari
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Место рождения
Haaslava
Дата рождения
08.08.1835
Пол
Женский
Отец
Juttra Jaak
1806 г.р.
Мать
Juttra (Kolsar) Ann
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1835
Отец:
Juttra Jaak
Мать:
Juttra Ann
Haaslava
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