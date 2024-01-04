Виткаускене (Дюбенко) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виткаускене (Дюбенко) Елена Александровна

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Место рождения

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область

Дата рождения

19.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1974

Отец: Дюбенко Александр Васильевич

Мать: Дюбенко Галина Яковлевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
27.07.1997

Сын: Виткаускас Иван Витальевич

Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Бракосочетание
11.01.2002

Муж: Виткаускас Виталий Леонардович

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
05.04.2002

Дочь: Виткаускайте Дарья Витальевна

Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
23.06.2016

Дочь: Виткаускайте Александра Витальевна

Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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