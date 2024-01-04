Виткаускене (Дюбенко) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1974
Рождение ребёнка
27.07.1997
Сын: Виткаускас Иван Витальевич
Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович
Бракосочетание
11.01.2002
Рождение ребёнка
05.04.2002
Дочь: Виткаускайте Дарья Витальевна
Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович
Рождение ребёнка
23.06.2016
Дочь: Виткаускайте Александра Витальевна
Отец ребёнка: Виткаускас Виталий Леонардович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург