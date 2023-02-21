Буторин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторин Геннадий Иванович

Буторин Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950

Отец: Буторин Иван Романович

Мать: Белокопытова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
29.09.1973

Сын: Буторин Роман Геннадьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова

Рождение ребёнка
10.05.1975

Дочь: Буторина Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова

Рождение ребёнка
30.06.1983

Сын: Буторин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова