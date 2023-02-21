Буторин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1950
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950
Рождение ребёнка
29.09.1973
Сын: Буторин Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова
Рождение ребёнка
10.05.1975
Дочь: Буторина Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова
Рождение ребёнка
30.06.1983
Сын: Буторин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Любовь Валентинова