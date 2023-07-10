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(Янчилина) Елена Анатольевна
(Янчилина) Елена Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Янчилина (Мальцева) Людмила Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.?
Отец: не указан
Мать:
Янчилина Людмила Степановна
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