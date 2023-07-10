(Янчилина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янчилина) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
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Рождение
21.11.?

Отец: не указан

Мать: Янчилина Людмила Степановна