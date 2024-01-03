Корниенко Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов

Рождение ребёнка
15.07.1874

Дочь: Евфимия Федорова

Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов

Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Корниенко Михаил Федоров

Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов

Рождение ребёнка
21.08.1877

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Федор Филиппов

Смерть
Неизвестно
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