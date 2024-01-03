Корниенко Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов
Рождение ребёнка
15.07.1874
Дочь: Евфимия Федорова
Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов
Рождение ребёнка
12.07.1876
Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов
Рождение ребёнка
21.08.1877
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Корниенко Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно