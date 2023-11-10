Пакова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.03.1898

Дата смерти

Около 08.12.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Паков Григорий

Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович

Рождение ребёнка
24.04.1925

Сын: Паков Александр

Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1930

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович

Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паков Андрей Никитович

Смерть
Около 08.12.1984
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