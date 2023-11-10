Пакова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.03.1898
Дата смертиОколо 08.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Паков Григорий
Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
24.04.1925
Сын: Паков Александр
Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1930
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Паков Андрей Никитович
Спасское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 08.12.1984