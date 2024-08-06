(Grunberg) Sofia / Fania
Место рожденияАргентина
Дата рождения13.04.1904
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Rafael / Рефуль
Рождение ребёнка
07.05.1935
Дочь: Kiblisky De Brilovich (Kiblisky Grunberg) Nelida
Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Rafael / Рефуль
Смерть
1998