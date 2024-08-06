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(Grunberg) Sofia / Fania

Место рождения

Аргентина

Дата рождения

13.04.1904

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kiblisky / Киблицкий Rafael / Рефуль

Рождение ребёнка
29.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Rafael / Рефуль

Рождение ребёнка
07.05.1935

Дочь: Kiblisky De Brilovich (Kiblisky Grunberg) Nelida

Отец ребёнка: Kiblisky / Киблицкий Rafael / Рефуль

Смерть
1998

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