Муленок (Воднева) Дарья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуленок (Воднева) Дарья Илларионовна

Муленок (Воднева) Дарья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1920

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Муленок Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
02.03.1941

Сын: Муленок Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1945

Дочь: Романова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Дубиковская Нина Андреевна

Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муленок Андрей Андреевич

Смерть
02.04.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close