Муленок (Воднева) Дарья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1920
Дата смерти02.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1939
Сын: Муленок Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
02.03.1941
Сын: Муленок Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1945
Дочь: Романова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Дубиковская Нина Андреевна
Отец ребёнка: Муленок Андрей Андреевич
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2001