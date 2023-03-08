Ткачева (Жукова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Жукова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич

Рождение
28.01.1982

Отец: Жуков Владимир Анатольевич

Мать: Жукова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.2008

Дочь: Ткачева Аксинья Кирилловна

Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич

Рождение ребёнка
28.09.2019

Дочь: Ткачева Стефания Кирилловна

Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич