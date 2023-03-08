Ткачева (Жукова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич
Рождение
28.01.1982
Рождение ребёнка
23.12.2008
Дочь: Ткачева Аксинья Кирилловна
Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич
Рождение ребёнка
28.09.2019
Дочь: Ткачева Стефания Кирилловна
Отец ребёнка: Ткачев Кирилл Юрьевич