Бякова Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бяков Петр Семенович
Отец ребёнка: Бяков Семен Осипович
Рождение ребёнка
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Семен Осипович
Смерть
Неизвестно