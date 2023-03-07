Бякова Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Семен Осипович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Семен Осипович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бяков Петр Семенович

Отец ребёнка: Бяков Семен Осипович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Семен Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Семен Осипович

Смерть
Неизвестно