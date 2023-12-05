Полунина (Мурашова) Евгения Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурашов Влас Фирсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Полунин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Полунин Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер, фармацевт, заведующая аптекой
Место жительства
Неизвестно
Нижние Осельки, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Нижние Осельки, Ленинградская область