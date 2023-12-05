Полунина (Мурашова) Евгения Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Мурашова) Евгения Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурашов Влас Фирсович

Мать: Мурашова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Полунин Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Полунин Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Георгий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер, фармацевт, заведующая аптекой
Место жительства
Неизвестно
Нижние Осельки, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Нижние Осельки, Ленинградская область
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