Савелий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Матвей Васильевич

Мать: Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Савельевич

Мать ребёнка: Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Фекла Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно
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