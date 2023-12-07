Савелий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Матвей Васильевич
Мать: Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Савельевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
Неизвестно