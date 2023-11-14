Коротков Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Иосиф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Владислав Иосифович

Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Александр Иосифович

Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Евгений Иосифович

Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябоконь Вера Дмитриевна

Смерть
1955
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