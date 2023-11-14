Коротков Иосиф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Владислав Иосифович
Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Александр Иосифович
Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Евгений Иосифович
Мать ребёнка: Рябоконь Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябоконь Вера Дмитриевна
Смерть
1955