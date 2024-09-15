Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Евстратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмацуй Фёдор
Отец ребёнка: Калмацуй Георгий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Калмацуй) Василиса
Отец ребёнка: Калмацуй Георгий
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно