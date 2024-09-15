Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евстратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмацуй Фёдор

Отец ребёнка: Калмацуй Георгий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Калмацуй) Василиса

Отец ребёнка: Калмацуй Георгий

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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