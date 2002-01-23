(Туркеева) Инна
Место рожденияМурманская обл., г. Кола
Дата рождения23.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2002
Мурманская обл., г. Кола
Образование
С 01.09.2018 по 31.05.2022
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Мурманский медицинский колледж (медицинская сестра)
Место жительства
18.07.2022
Работа или профессия
С 02.09.2022
Инструктор групповых программ (специалист по работе с молодежью)