(Туркеева) Инна 23.01.2002 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Туркеева) Инна

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Место рождения

Мурманская обл., г. Кола

Дата рождения

23.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2002

Отец: Туркеев Владимир Алексеевич

Мать: Туркеева (Лаухина) Елена Анатольевна

Мурманская обл., г. Кола
Образование
С 01.09.2018 по 31.05.2022
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Мурманский медицинский колледж (медицинская сестра)
Место жительства
18.07.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 02.09.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Инструктор групповых программ (специалист по работе с молодежью)

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