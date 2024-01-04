Сиразов Анас
Место рождения
Дата рождения17.08.1952
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952
Отец: Сиразов Мирзазян
Мать: Зайнапбану
Рождение ребёнка
21.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск21.04.86
Рождение ребёнка
14.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ШАЙДУЛЛОВА 14.07.88г. рож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Онкология