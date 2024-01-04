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Сиразов Анас

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.08.1952

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1952

Отец: Сиразов Мирзазян

Мать: Зайнапбану

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск21.04.86
Рождение ребёнка
14.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ШАЙДУЛЛОВА 14.07.88г. рож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Онкология
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