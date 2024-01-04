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Иванов Александр Витальевич

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.03.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1964

Отец: Иванов Виталий Иванович

Мать: Иванова Лидия Михайловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 1981 по 1985
ЧСХИ
Военная служба
С 17.12.1987 по 17.10.1989
Войсковая часть 36921
Военную присягу принял 28 декабря 1987 года, специальность по окончании срока службы: зам.командира стрелкового взвода
Рождение ребёнка
29.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бичурино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
монтажник, плотник
Образование
Неизвестно
Бичурино, Россия
Школа села Бичурино, 10 классов
Место жительства
Неизвестно
село Бичурино
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Медицинская проблема
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