Мартынов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти26.12.1984
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Работа или профессия
Неизвестно
капитан-наставник
Работа или профессия
Неизвестно
капитан речного судовождения
Образование
Неизвестно
среднее специальное | Московский речной техникум
Смерть
26.12.1984
Причина смерти: Почечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Котляковское кладбище, уч. 57