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Мартынов Павел Александрович

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Место рождения

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: Мартынов Александр Иванович

Мать: Мартынова Татьяна Кузьминична

Змеевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
капитан-наставник
Работа или профессия
Неизвестно
капитан речного судовождения
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
среднее специальное | Московский речной техникум
Смерть
26.12.1984
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Почечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Котляковское кладбище, уч. 57