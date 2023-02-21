Попов Митрофан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Попов Семен
Мать: не указана
По доношению дьячкова сына Митрофана Попова по желанию его определен в житие в село Вяжли Тамбовского уезда к дворцовым крестьянам. Ранее жил и был наемным работником у дворянина Павла Дмитриевича Саб... Показать все
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1717
Сын: Попов Дементий Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Попов Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1744