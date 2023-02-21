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Попов Митрофан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Попов Семен

Мать: не указана

По доношению дьячкова сына Митрофана Попова по желанию его определен в житие в село Вяжли Тамбовского уезда к дворцовым крестьянам. Ранее жил и был наемным работником у дворянина Павла Дмитриевича Саб... Показать все
Рождение ребёнка
1702

Сын: Попов Антон Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Попов Сысой Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Попов Дементий Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Попов Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1744