кн. Гагарина (кн. Трубецкая) Пaраскeвья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кн. Гагарин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кн. Гагарин Федор Федорович
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1790
Дочь: Кн. Вяземская Вера Федоровна
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Яссы, Румыния
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кн. Святополк-Четвертинская Надежда Natalija
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Полуектова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ладомирская Софья Федоровна
Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Kunigaikštienė Gagarina
Смерть
1848