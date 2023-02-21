кн. Гагарина (кн. Трубецкая) Пaраскeвья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Гагарина (кн. Трубецкая) Пaраскeвья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Князь Трубецкой Юрий Никитич

Мать: Трубецкaя Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кн. Гагарин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кн. Гагарин Федор Федорович

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
06.09.1790

Дочь: Кн. Вяземская Вера Федоровна

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Яссы, Румыния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кн. Святополк-Четвертинская Надежда Natalija

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полуектова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ладомирская Софья Федоровна

Отец ребёнка: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Kunigaikštienė Gagarina
Смерть
1848