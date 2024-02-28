Макушкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Макушкина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Макушкин Алексей Михаилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно