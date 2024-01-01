Вахрушев Анатолий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушев Анатолий Трофимович

Вахрушев Анатолий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахрушев Трофим Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1962

Дочь: Глебова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Вахрушева Агния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Николай Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close