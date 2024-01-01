Вахрушев Анатолий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вахрушев Трофим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1962
Дочь: Глебова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Вахрушева Агния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Николай Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно