Карасёва (Калинцева) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасёва (Калинцева) Валентина Ильинична

Карасёва (Калинцева) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1925

Дата смерти

29.03.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1925

Отец: Калинцев Илья

Мать: Калинцева Евдокия

Бракосочетание
08.07.1951

Муж: Карасёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасёв Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасёв Николай Иванович

Смерть
29.03.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
01.04.2019
Миусское кладбище