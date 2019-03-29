Карасёва (Калинцева) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1925
Дата смерти29.03.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1925
Отец: Калинцев Илья
Мать: Калинцева Евдокия
Бракосочетание
08.07.1951
Рождение ребёнка
07.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасёв Николай Иванович
Смерть
29.03.2019
Похороны
01.04.2019
Миусское кладбище