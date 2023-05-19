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Емельянова Елена Емельяновна

Место рождения

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

29.07.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: Авдеев Емельян Авдеевич

Мать: не указана

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
29.07.1846 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
- той же вотчины и деревни крестьянина Емельяна Авдеева дочери Елены, умершей 29 июля 1846 года в возрасте 3 года «от натуральной болезни»; похоронена 31 июля на Навольненском кладбище, запись № 19;