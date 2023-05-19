Емельянова Елена Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти29.07.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1843 ст.
Отец: Авдеев Емельян Авдеевич
Мать: не указана
Смерть
29.07.1846 ст.
- той же вотчины и деревни крестьянина Емельяна Авдеева дочери Елены, умершей 29 июля 1846 года в возрасте 3 года «от натуральной болезни»; похоронена 31 июля на Навольненском кладбище, запись № 19;