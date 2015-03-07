Омехин Геннадий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти07.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Омехин Леонид Иванович
Мать: Ида
Рождение ребёнка
25.05.1981
Сын: Омехин Леонид
Мать ребёнка: Омехина Лариса Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1987
Сын: Омехин Петр
Мать ребёнка: Омехина Лариса Петровна
Смерть
07.03.2015
Глебово
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Клязьминский Городок, Ковровский муниципальный район, Владимирская область