Омехин Геннадий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омехин Геннадий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Омехин Леонид Иванович

Мать: Ида

Рождение ребёнка
25.05.1981

Сын: Омехин Леонид

Мать ребёнка: Омехина Лариса Петровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.06.1987

Сын: Омехин Петр

Мать ребёнка: Омехина Лариса Петровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
07.03.2015
Глебово
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Клязьминский Городок, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
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