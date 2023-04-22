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Огнёв Андрей Юрьевич
Огнёв Андрей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1987
Пол
Мужской
Отец
Огнёв Юрий
Мать
Чупина Галина Петровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1987
Отец:
Огнёв Юрий
Мать:
Чупина Галина Петровна
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