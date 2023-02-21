Арьемьева Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арьемьева Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Артемьев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Артемьев Евсей Семенович

Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
17 лет согласно периписи января 1897 года.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Артемьева Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич

Место жительства
?.01.1897
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Семен Артемьевич

Смерть
Неизвестно