Арьемьева Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Артемьев Сергей Семенович
Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич
17 лет согласно периписи января 1897 года.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Артемьева Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Артемьев Семен Артемьевич
Место жительства
?.01.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно