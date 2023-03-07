Кудрявцев Кузьма (Куземка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Кузьма (Куземка) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Кудрявцев Петр (Петрушка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Кудрявцев Афонасий (Афонка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Кудрявцев Яков (Якунка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Кудрявцев Василий Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1629