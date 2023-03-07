Кудрявцев Кузьма (Куземка) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Кудрявцев Петр (Петрушка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Кудрявцев Афонасий (Афонка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Кудрявцев Яков (Якунка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Кудрявцев Василий Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1629