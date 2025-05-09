Батурина (Звягинцева) Светлана Михайловна 16.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Батурина (Звягинцева) Светлана Михайловна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 16.08.1935

умерла 2009

Супруги
Батурин Юрий АнатольевичПо 21.10.1935 г.р.
Дети
Батурин Александр Юрьевич1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
27.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батурин Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Батурин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Батурин Юрий Анатольевич

Смерть
2009

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