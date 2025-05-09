Батурина (Звягинцева) Светлана Михайловна
женский, родилась 16.08.1935
умерла 2009
Супруги
Батурин Юрий АнатольевичПо 21.10.1935 г.р.
Дети
Батурин Александр Юрьевич1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батурин Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
1966
Сын: Батурин Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Батурин Юрий Анатольевич
Смерть
2009