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Соломченко (Бобровская) Eкатерина Кирилловна
Соломченко (Бобровская) Eкатерина Кирилловна
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Место рождения
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Дата рождения
23.11.1908 ст.
Дата смерти
24.02.1996
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
EЛ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
24.02.1996
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
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