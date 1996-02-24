Соломченко (Бобровская) Eкатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломченко (Бобровская) Eкатерина Кирилловна

Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

23.11.1908 ст.

Дата смерти

24.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
24.02.1996
Армавир, город Армавир, Краснодарский край