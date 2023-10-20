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Голованов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Голованов Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Голованов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Голованов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Голованов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Голованов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Прасковья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1848
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