Голованов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Голованов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Голованов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Голованова Прасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1848