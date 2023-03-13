Завражина (Кириллова) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1828
свидетели: Иван Игнатьевич Завражин и Семён Абакумович Портных
Рождение ребёнка
17.03.1845
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Незаконно рожденный, по крестному отцу Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно