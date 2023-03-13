Завражина (Кириллова) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражина (Кириллова) Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1845 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1828

Муж: Завражин Николай Иванович

свидетели: Иван Игнатьевич Завражин и Семён Абакумович Портных
Рождение ребёнка
17.03.1845

Сын: Алексей

Отец ребёнка: ?

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Незаконно рожденный, по крестному отцу Петров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно