Гордеева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1963

Отец: не указан

Мать: Васильченко Лидия Константиновна

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