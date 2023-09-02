Беззубикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Грогорий Николаевич
Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно