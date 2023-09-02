Беззубикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Грогорий Николаевич

Отец ребёнка: Беззубиков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беззубиков Николай Петрович

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