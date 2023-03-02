Шеметов Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Ларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шеметов Архип

Мать: Шеметова Арина

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шеметова Макрида

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шеметов Спиридон

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шеметова Арина

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Шеметов Егор

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шеметов Калистрат

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Рождение ребёнка
21.07.1843

Сын: Шеметов Мефодий

Мать ребёнка: Шеметова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Мария

Смерть
Неизвестно