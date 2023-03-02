Шеметов Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шеметов Архип
Мать: Шеметова Арина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шеметова Макрида
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шеметов Спиридон
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шеметова Арина
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Шеметов Егор
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шеметов Калистрат
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Рождение ребёнка
21.07.1843
Сын: Шеметов Мефодий
Мать ребёнка: Шеметова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Мария
Смерть
Неизвестно