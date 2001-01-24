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Зинченко Степан Иванович
Зинченко Степан Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1914
Дата смерти
24.01.2001
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.01.2001
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