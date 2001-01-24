Зинченко Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

24.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.01.2001