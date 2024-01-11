Каюмов Камаретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Камаретдин

Место рождения

Исаково РТ

Дата рождения

25.10.1912

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912

Отец: Исмагилов Каюм

Мать: не указана

Исаково РТ
Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюмова Факия

Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюмова Факия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюмова Факия

Смерть
?.08.1941
Смоленская область
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