Каюмов Камаретдин
Место рожденияИсаково РТ
Дата рождения25.10.1912
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912
Отец: Исмагилов Каюм
Мать: не указана
Исаково РТ
Рождение ребёнка
23.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каюмова Факия
Рождение ребёнка
23.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каюмова Факия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каюмова Факия
Смерть
?.08.1941
Смоленская область