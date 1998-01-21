Лаппо Фатима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1902
Дата смерти21.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лаппо Руфима Сергеевна
Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1926
Дочь: Максимова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лаппо Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1938
Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1998