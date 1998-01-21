Лаппо Фатима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Фатима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1902

Дата смерти

21.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лаппо Руфима Сергеевна

Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.09.1926

Дочь: Максимова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лаппо Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.03.1938

Сын: Лаппо Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Лаппо Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаппо Сергей Дмитриевич

Смерть
21.01.1998
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