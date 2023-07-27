Тихонькова (Лошкарева) (Тихонькова (Лошкарева)) Ирина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Лошкарева) (Тихонькова (Лошкарева)) Ирина Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1833

Муж: Тихоньков Константин Козмин

Рождение ребёнка
26.08.1834

Дочь: Наталия Константинова

Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837

Дочь: Матрена Константинова

Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин

Рождение ребёнка
Около ?.11.1837

Дочь: Стефанида Константинова

Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин

Смерть
Неизвестно
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