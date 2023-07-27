Тихонькова (Лошкарева) (Тихонькова (Лошкарева)) Ирина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1833
Рождение ребёнка
26.08.1834
Дочь: Наталия Константинова
Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837
Дочь: Матрена Константинова
Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837
Дочь: Стефанида Константинова
Отец ребёнка: Тихоньков Константин Козмин
Смерть
Неизвестно