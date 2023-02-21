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Блохина Арина Климова
Блохина Арина Климова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Блохин Клим Егорович
1789 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Блохин Клим Егорович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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