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Блохина Арина Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Блохин Клим Егорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно