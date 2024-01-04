Джелали Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Джелали Федор Феофанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хулап Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /
Рождение ребёнка
23.09.1896
Дочь: Христина Андреевич
Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /
Рождение ребёнка
05.04.1899
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно