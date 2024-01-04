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Джелали Андрей Федорович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Джелали Федор Феофанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хулап Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /

Рождение ребёнка
23.09.1896

Дочь: Христина Андреевич

Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /

Рождение ребёнка
05.04.1899

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джелали Мария Федоровна / Константиновна /

Смерть
Неизвестно
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