Тялшинский Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тялшинский Никанор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1849

Отец: Тялшинский Иван Николаевич

Мать: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
12.05.1879

Дочь: Синицына Клавдия Никаноровна

Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.09.1881

Дочь: Назаретова Зинаида Никаноровна

Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
16.02.1888

Сын: Тялшинский Алексей Никанорович

Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна

Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Тялшинский Иван Никанорович

Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
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