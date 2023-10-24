Тялшинский Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1849
Отец: Тялшинский Иван Николаевич
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.05.1879
Дочь: Синицына Клавдия Никаноровна
Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1881
Дочь: Назаретова Зинаида Никаноровна
Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
16.02.1888
Сын: Тялшинский Алексей Никанорович
Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна
Republic of Karelia Russia
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Тялшинский Иван Никанорович
Мать ребёнка: Тялшинская Александра Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно