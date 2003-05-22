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Большаков Иван
Большаков Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Большаков Сергей
Мать
Большакова (Игнатенко) Татьяна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2003
Отец:
Большаков Сергей
Мать:
Большакова Татьяна
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