Инякина Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно