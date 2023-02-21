Инякина Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Инякин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Инякин Егор Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Инякин Федор Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Инякин Павел Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Инякин Федор Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Спиридонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Трофим Спиридонович

Смерть
Неизвестно